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شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات المغربية توقف متطرفاً كان يخطط "لتنفيذ عملية انتحارية" والان مع التفاصيل
الإثنين 16 ديسمبر 2019
قوات الأمن المغربية
أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب الأحد أنه أوقف السبت في مكناس متطرفاً موالياً لتنظيم داعش كان "بصدد التخطيط لتنفيذ عملية انتحارية".
وجاء في بيان للمكتب التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن التحريات الأمنية أكدت "ضلوع المشتبه فيه في ترويج للفكر المتطرف لـ "داعش" بالموازاة مع سعيه من أجل الحصول على معلومات وخبرات، خاصة تلك المتعلقة بكيفية استعمال الأسلحة والمعدات الميكانيكية والآليات".
وأوضح البيان أن الموقوف "كان بصدد التخطيط لتنفيذ عملية انتحارية بهدف إحداث خسائر جسيمة".
وأشار البيان إلى أن عملية التوقيف "أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية ومخطوطات تتعلق بمواد تدخل في إعداد المتفجرات".
وأعلن المكتب أن المشتبه فيه سيحال أمام العدالة فور انتهاء التحقيقات التي تجرى معه تحت إشراف النيابة العامة.
ويتولى المكتب مكافحة الخلايا الإرهابية والاتجار بالمخدرات والعمليات الإجرامية الكبرى.
وبقي المغرب في منأى من هجمات التنظيم حتى أواخر العام الماضي مع قتل سائحتين اسكندينافيتين في ضواحي مراكش (جنوب)، في عملية نفذها موالون ولم يتبنها التنظيم.
وأكد القضاء المغربي أمام الاستئناف أواخر تشرين الأول/أكتوبر الحكم بإعدام المدانين الثلاثة وشريكهم الرابع.
وتصدر المحاكم المغربية أحكاماً بالإعدام لكن تنفيذ هذه العقوبة معلّق عملياً منذ العام 1993.
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