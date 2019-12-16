شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة البرلمان: زيارة القاهرة الفاطمية لتفقد أعمال التطوير آخر ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر
ويأتى ذلك بعدما أوصت اللجنة الحكومة فى اجتماعاتها بضرورة وضع ضوابط صارمة فى تراخيص المقاهى، وكذلك إزالة الإشغالات من الأرصفة، وضرورة التوعية بأهمية المحافظة على التراث الحضارى، نظرا للقيمة التاريخية والأثرية والسياحية الكبيرة التى يمثلها شارع المعز لدين الله الفاطمي، حرصا من اللجنة على المحافظة على هذا التراث المعماري الفريد، فإنها ستتابع التجهيز المرفقى لأعمال التطوير فى هذه المنطقة الحيوية.
وأوصت اللجنة بقيام محافظة القاهرة ووزارة الداخلية بمنع جميع الظواهر السلبية في شارع المعز لدين الله الفاطمى، وقيام وزارة الأوقاف والوعاظ بعمل توعية لأهالى المنطقة بأهمية المحافظة على التراث وحسن التعامل مع الزائرين الأجانب.
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