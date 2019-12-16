شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى يمنى: العلاقة بين الحوثيين وقطر واضحة وتميم يدعم المليشيات فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الله إسماعيل، الإعلامى اليمنى، أن دعم النظام القطرى لمليشيات الحوثيين أصبح واقعا، خاصة أن الدوحة لا تريد أى استقرار فى المشهد اليمنى.

وقال الإعلامى اليمنى، لـ"الخليج 365"، إن العلاقة بين أمير قطر تميم بن حمد، والحوثيين لم تعد سرا ودعم الدوحة للحوثي معروف من أجل محاربة الجيش اليمنى ودول التحالف العربى.

ولفت عبد الله إسماعيل إلى أن هناك علاقة أيضا بين جماعة الإخوان باليمن المتمثلة فى جبهة الإصلاح، وبين الحوثيين، مشيرا إلى أن الوسيط فى تلك العلاقة هى قطر.

وفى وقت سابق أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن النظام القطرى حاول تأجيج الأوضاع داخل اليمن مجدداً في محاولة إنهاء اتفاقية الرياض التي وقعت بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وجرى توقيعها في العاصمة السعودية الرياض برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز وجاءت أبرز بنودها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقى ووقف الحملات الإعلامية المسيئة.