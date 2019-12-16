الجيش الوطني الليبي يشن غارات جوية على ميليشيات مصراتة

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس- (أ ش أ):
أعلن الجيش الوطني الليبي، استهداف مواقع الميليشيات المسلحة شرق الكلية الجوية، في مدينة مصراته غربي البلاد.
وأكد الجيش الوطني الليبي، في بيان أوردته قناة " سكاي نيوز" مساء أمس الأحد، أن الغارات على مصراته حققت كل أهدافها.
وأعلن الجيش الليبي في وقت سابق، قصف مواقع في معسكر النقلية جنوب العاصمة طرابلس، وأخرى في محيطه، موضحًا أن هذه المواقع تستخدمها قوات حكومة الوفاق لتخزين الآليات والوقود.
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