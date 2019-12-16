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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري الجديد يؤدي اليمين الدستورية خلال الأسبوع والان مع التفاصيل
الإثنين 16 ديسمبر 2019
الرئيس الجزائري الجديد
ذكرى التلفزيون الرسمي في الجزائر، الأحد، أن عبدالمجيد تبون، الفائز في الانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس الماضي سيؤدي اليمين الدستورية قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وأوضح التقرير، أن تبون سيباشر مهامه الرئاسية مع مطلع الأسبوع المقبل.
وتقدم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، تقريرها النهائي حول الانتخابات الرئاسية للمجلس الدستوري، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وتنص المادة 148 من القانون العضوي المتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية، على أن المجلس الدستوري لديه مهلة 10 أيام من إيداع محاضر اللجان الانتخابية لإعلان قراره النهائي.
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