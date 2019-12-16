إجلاء 54 ألف شخص من مدينة إيطالية لتفكيك قنبلة من الحرب العالمية الثانية

الإثنين 16 ديسمبر 2019

إخلاء المنطقة الحمراء

أجلت السلطات الإيطالية، اليوم، نحو 54 ألف شخص عن مدينة برينديزي جنوب البلاد، لحين تفكيك قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية عثر عليها الشهر الماضي في موقع إنشاءات.

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وذكرت وكالة انباء "آنسا" الإيطالية أن عملية إخلاء "المنطقة الحمراء" التي حددتها السلطات في المدينة بدأت فجر اليوم، لإتاحة عملية تفكيك القنبلة التي عثر عليها في 2 نوفمبر الماضي في موقع أعمال توسعة إحدى دور العرض السينمائي.

ووفقا للتقديرات فقد غادر نحو 54 ألف شخص منازلهم، ويشارك في العملة أكثر من 1000 من أفراد الشرطة ونحو 250 من متطوعي الحماية المدنية، كما تم إغلاق مداخل المدينة.

وتزن القنبلة البريطانية الصنع 500 رطل وطولها متر واحد وتحتوي على 40 كيلوجراما من مادة "تي إن تي" المتفجرة، ومن المرجح أن تكون قد أسقطت في عام 1941.