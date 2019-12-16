رئيس البرلمان المغربي ينفي أي تغير في العلاقات بين المغرب وإسرائيل

الإثنين 16 ديسمبر 2019

الحبيب المالكي

أكد رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، في تصريح لصحيفة ”معريف“ العبرية، أن ”ما نشر حول زيارة رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين ناتانيتاهو إلى المغرب ، ولقائه بالملك محمد السادس، ليس سوى شائعات إعلامية ”.

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وقال المالكي أثناء زيارته لباريس رفقة النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين المغربي عبدالصمد قيوح، إنه “ لا يستطيع تأكيد أي نية للحكومة المغربية لتطوير العلاقات مع إسرائيل في الوقت الحالي.“

وأشار قيوح إلى أن:“ الموقف الرسمي للمملكة في علاقتها باسرائيل ثابت كما هو ”.

وذكرت الصحيفة أن كلا النائبين صرحا في حوارهما القصير معها ، أن ”الإسرائليين مدعوون لمواصلة زيارتهم للمغرب ، حيث يتم استقبالهم بكبل ترحاب“، وأنه ”لا يمكن مناقشة العلاقات مع إسرائيل علانية“،حسب الموقع الالكتروني للصحيفة.

وكانت ”القناة12“ الإسرائيلية ، قد فسرت مساء السادس من ديسمبر الجاري ، مغادرة وزير الخارجية الأمريكي مايك بامبيو للمغرب قبل الموعد المحدد لذلك، برفض الملك محمد السادس استقبال بنيامين ناتانياهو، الذي كان يأمل في الانضمام إلى بومبيو في زيارته للمملكة.