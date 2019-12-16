نادلر: عزل ترامب ضروري لوقف ”جريمة قيد التنفيذ“

الإثنين 16 ديسمبر 2019

صورة أرشيفية

اعتبر رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي أن سوء سلوك الرئيس دونالد ترامب يرقى إلى مصاف ”جريمة قيد التنفيذ“ تهدد الديموقراطية في البلاد، في وقت يستعد مجلس النواب إلى إجراء تصويت على توجيه الاتهام لسيّد البيت الأبيض والتوصية بعزله.



وتساءل رئيس اللجنة النيابية الديموقراطي جيري نادلر ”هل لدينا ديموقراطية دستورية أم لدينا نظام ملكي يكون فيه الرئيس خارج المحاسبة؟“، مؤكدا أن هذا هو جوهر الموضوع.

وأعرب عن استيائه إزاء إعلان أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ مسبقا أنهم حسموا قرارهم بتبرئة الرئيس من دون سماع الأدلة أو الشهادات.

ومن المتوقّع أن يبدأ مجلس الشيوخ بعقد جلسات لمحاكمة الرئيس بعدما بات شبه محسوم أن مجلس النواب سيصادق على توجيه اتّهامين لترامب وسيحيل الرئيس إلى المحاكمة في الغرفة العليا من الكونغرس.

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ومن المتوقّع أن يصبح ترامب ثالث رئيس يطلق مجلس النواب إجراءات عزله بعد آندرو جونسون في العام 1868 وبيل كلينتون في العام 1998.

وردا على مواقف أعضاء جمهوريين بارزين في مجلس الشيوخ أبدوا معارضتهم لإدانة ترامب، قال نادلر إن هذه المواقف تناقض القسَم الذي يلزم أعضاء الكونغرس بـ“عدم التحيّز“ في محاكمة رئيس وجّه إليه مجلس النواب اتّهاما يستدعي عزله.

وقال نادلر إن هذا الأمر سيشكل ”تخريبا كاملا للمنظومة الدستورية“.

وتابع نادلر أن ”هذا الرئيس تآمر وسعى لاستدراج تدخّل خارجي في انتخابات العام 2016″، في إشارة إلى تدخّل روسيا في الانتخابات الرئاسية.

وتابع نادلر ان ترامب ”يسعى علانية لاستدراج تدخّل خارجي في انتخابات العام 2020“ بطلبه من أوكرانيا فتح تحقيقات بحق جو بايدن، المرشّح الديموقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

وقال رئيس اللجنة القضائية ”لا يمكن أن نسمح لهذا الأمر أن يستمر“، مضيفا أن التهاون مع هذا السلوك يشكل ”تخريبا للنظام الدستوري“.