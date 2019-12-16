شكرا لقرائتكم خبر عن لليلة الثانية.. اشتباكات بين المتظاهرين والأمن في بيروت والان نبدء بالتفاصيل
كان مئات الأشخاص قد عادوا للتظاهر في بيروت رغم حملة قوات الأمن العنيفة على احتجاج في الليلة السابقة عندما أدت الاشتباكات إلى إصابة العشرات.
وكان هذا أحد أكثر الاضطرابات عنفا في موجة احتجاجات اجتاحت لبنان منذ 17 أكتوبر، للتعبير عن الغضب من النخبة الحاكمة التي قادت البلاد نحو أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
وأطلقت شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن، التي انتشرت مرة أخرى بأعداد كبيرة امس الأحد، مدافع المياه على المتظاهرين الذين ظلوا في الشوارع أثناء الليل.
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