شكرا لقرائتكم خبر عن زلزالان يضربان محافظة المدية الجزائرية والان نبدء بالتفاصيل

تعرضت محافظة المدية الجزائرية اليوم لزلزالين بلغت قوة الأول 5ر3 درجات والثاني بقوة 2ر4 درجة على مقياس ريختر، ببلدية ميهوب 100 كيلومتر شمال شرق المحافظة الواقعة جنوب الجزائر العاصمة.

وأكد الدفاع المدني الجزائري عدم تسجيل أي ضحية أو خسائر مادية إثر الزلزالين المسجلين اليوم، وأنه فور إطلاق الإنذار انتشر عناصر الدفاع المدني لدائرة العزيزية التي تقع فيها بلدية ميهوب بالمدية، قصد تقديم العون للجرحى المحتملين أو الأشخاص المتعرضين لصدمات نفسية، وكذلك تفقد المساكن.

كما تمت تعبئة مجموعة من عناصر الدفاع المدني لطمأنة السكان والتدخل عند الضرورة.