شكرا لقرائتكم خبر عن غانا تعتقل 62 بتهمة التعدين غير المشروع والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد مصدر أمني أن قوات الشرطة داهموا الأشخاص الموقوفين، وأن المشتبه بهم، سيعرضون على الجهات القضائية المختصة اليوم.
وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من الشكاوى قدمتها مؤسسة (نيومونت غولدكورب) الدولية للتنقيب عن الذهب، بخصوص أشخاص يقومون بأعمال تعدين غير شرعية، ويتوغلون في مناطق حصرية للشركة في كينياسي.
وتشن غانا حربًا على التعدين غير المشروع الذي يسبب تلوثًا للأنهار والمسطحات المائية الرئيسية في المناطق الغنية بالمعادن.
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