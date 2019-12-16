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العراق تحذر من تصاعد اغتيالات الناشطين والإعلاميين

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حذّرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أمس، من تصاعد خطير في جرائم الاغتيال التي طالت الناشطين والإعلاميين في العراق.

وطالبت المفوضية في بيان حكومة تصريف الأعمال العراقية ووزارة الداخلية وأجهزتها باتخاذ خطوات جريئة ومسؤولة، وتعزيز جهدها وتفعيل خلية مكافحة الخطف والجريمة المنظمة لغرض ضمان حياة المتظاهرين السلميين والناشطين والاعلاميين.

ودعت المفوضية الأجهزة الأمنية المعنية إلى بذل جهودها لوضع حد لسلسلة الاغتيالات التي استهدفت المواطنين العزل والقبض على المجرمين وإحالتهم للقضاء.

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