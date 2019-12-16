البرهان: سنهيئ المناخ للشعب السوداني ليختار من يحكمه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، باستكمال متطلبات التغيير وتحقيق أهدافه الرامية لتهيئة المناخ للشعب للوصول إلى صناديق الاقتراع ليختار في نهاية الفترة الانتقالية من سيحكمه.
وجدد البرهان - خلال لقائه مع عدد من أفراد القوات المسلحة بمنطقة الخرطوم بحري العسكرية، الأحد، - التزام الجيش بحماية التغيير الذي تم بانحيازه لإرادة الشعب، وقطع ببقائه على عهده في الوفاء لأهل السودان دون الاستجابة لمحاولات الابتزاز والاستقطاب السياسي.
وأشار إلى المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، قائلا إنها تتطلب مزيدا من التكاتف وتضافر الجهود واضطلاع القوات المسلحة بمهامها وواجباتها كاملة للإسهام في تجاوز كل التحديات والعبور بالسودان من هذه المرحلة.
وتحدث البرهان عن الجهود المبذولة لتحقيق السلام قائلا: "هذا السلام ظللنا ننتظره طويلا منذ الاستقلال"، مؤكدا العزم على إنجازه بشكل عادل وبمشاركة الجميع، لافتا إلى أنه سيلبي طموحات أهل السودان وينهي مسببات الاحتراب الداخلي.
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