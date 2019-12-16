الجيش الليبي يستهدف مخازن أسلحة للمليشيات في مصراتة

استهدف سلاح الجو التابع للجيش الليبي، مساء الأحد، مخازن أسلحة تابعة للمليشيات المسلحة في مدينة مصراتة غربي البلاد.

وقال العميد خالد المحجوب مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن الغارات الجوية المُكثفة استهدفت مواقع عدة داخل مدينة مصراتة أهمها تمركز لمجموعة من سيارات أمام مخزن سلاح تابع لما يسمى المجلس العسكري بمصراتة.

Advertisements

وأضاف المحجوب أن الجيش الليبي لدى علمه بوجود مخازن استراتيجية للمليشيات بمصراتة تحوي معدات وأسلحة تركية، قام بتوجيه ضربات دقيقة وموجعة للقضاء على ما تبقى من إمدادات عسكرية لخطوط الجبهات.

وتابع المحجوب أن المعلومات الاستخباراتية للجيش الليبي أكدت أن فتحي باشا أغا، وزير الداخلية بحكومة فايز السراج، تعرض لمحاولة اغتيال من قبل المليشيات الغاضبة نتيجة خسائرهم المتتالية، مشيرا إلى أن باشا أغا مصاب إثر تعرض موكبه لوابل من الرصاص في محاولة لاغتياله داخل مصراتة.

كان القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر أعلن، الخميس الماضي، بدء الهجوم نحو قلب العاصمة طرابلس، لتحريرها من المليشيات الإرهابية المسلحة، ووجه، في كلمة متلفزة، بتحرك أفراد الوحدات العسكرية بالجيش الوطني الليبي في محاور العاصمة لتحرير طرابلس.

وأشار إلى أن "هذه الساعة ينتظرها كل ليبي حر شريف ويترقبها أهالي طرابلس، منذ أن غزاها واستوطن فيها الإرهابيون، وأصبحت وكرا للمجرمين يستضعفون فيها الأهالي بقوة السلاح، ومنذ صارت مؤسسات الدولة فيها أداتهم لنهب ثروات الليبيين".