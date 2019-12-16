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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. إصابة وزير داخلية الوفاق الليبية عقب تعرضه لمحاولة اغتيال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أعلن المركز الإعلامي لعملية الكرامة في ليبيا، عن إصابة وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باش أغا، عقب تعرض موكبه لإطلاق نار.
وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني الليبي إن أغا تعرض لمحاولة اغتيال في مصراتة الليبية.
وكان المشير حفتر أعلن ساعة الصفر لجميع الوحدات العسكرية في طرابلس قائلا "اليوم نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة".
وقال حفتر في كلمة له، الخميس الماضي، "دقت ساعة الصفر ساعة الاقتحام الكاسح الواسع التي يترقبها كل ليبي حر شريف وأهلنا في طرابلس بفارغ الصبر".
يأتي ذلك مع استمرار القتال على أطراف العاصمة الليبية طرابلس بين الجيش الوطني الليبي، والميليشيات التابعة لحكومة الوفاق.
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