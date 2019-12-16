شكرا لقرائتكم حملة اغتيالات جديدة للناشطين بغداد والاحتجاجات تتسع جنوب العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد ناشطون مدنيون عراقيون باتساع رقعة التظاهرات الاحتجاجية في المحافظات الجنوبية الرافضة للتحركات الأخيرة للأحزاب بشأن تنصيب رئيس جديد للوزراء.

وشهدت التظاهرات مشاركات كبيرة من طلاب المدارس والجامعات تخللتها شعارات ٌتطالب برحيل الحكومة والأحزاب. كما قطع متظاهرون طرقاً رئيسية وميادين في محافظتي البصرة وذي قار وسط نداءات لزعماء العشائر بمشاركة جماهيرية واسعة لدعم التظاهرات.

وطالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الأجهزة الأمنية الحكومية ببذل الجهود لوضع حد لعمليات الاغتيال التي استهدفت مواطنين عزل والقبض على منفذيها وإحالتهم إلى القضاء.

وأشارت المنظمة إلى أن جرائم الاغتيال التي طالت مؤخرا ناشطين وإعلاميين في بغداد وعدة محافظات جنوبية قد تصاعدت بشكل خطير بالإضافة إلى الاختطاف والتهديد واستهداف ناشطين من خلال تفجير سياراتهم بالعبوات الناسفة.

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ولم تجد دعوات وقف القتل والخطف آذانا صاغية عند منفذيها، والحكومة لم تتمكن من وقفها رغم وعودها، وتحدثت الأنباء في بغداد عن اغتيال الناشط حقي اسماعيل العزاوي في حي الشعب شمال شرق العاصمة برصاص مجهولين بعد عودته لمنزله من ساحة التحرير.

اغتيال العزاوي سبقه بساعات قليلة تشيع جنوب غرب بغداد للناشط محمد جاسم الدجيلي قتل هو الآخر على أيدي مجهولين في شارع فلسطين بعد مغادرته ساحة التظاهرات ومعه شخصين، الدجيلي أثار غضب قتلته نشاطه في توزيع الطعام والشراب على المحتجين.

ولم يتوقف الأمر عند العزاوي والدجيلي بل طالت محاولة اختطاف فاشلة ناشطين قرب ساحة التحرير هما حسن خليل وزمان الموسوي تمكنا من الإفلات منها.

وأفاد ناشطون بأن العصابات المسلحة تنشط أيضا في المحافظات الجنوبية ضد الناشطين فقد سجلت محافظة الديوانية انفجار سيارة بعبوة ناسفة تعود للناشط ثائر كريم الطيب نجا منها الطيب متأثرا بجراح نقل على إثرها إلى المستشفى.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت وفق تقرير لها من تداعيات استمرار القتل المتعمد والخطف والاعتقال العشوائي ضد المتظاهرين المناهضين لمنظومة الحكم واعتبرتها انتهاكات صارخة.