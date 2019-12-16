شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بإقامة مدينة ثقافية بمنطقة إمبابة بعد موافقة رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة نشوى الديب، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بضرورة إقامة مدينة ثقافية متكاملة بمنطقة إمبابة، بعد موافقة رئيس الوزراء على هذا الأمر، بناء على خطاب تقدمت به النائبة، خلال الفترة الماضية.

Advertisements

وأضافت نشوى الديب لـ"الخليج 365" أن كل شىء جاهز باستثناء بدء الوزارة فى التأسيس، لافتة إلى أنها تواصلت مع وزيرة الثقافة أكثر من مرة، آخرها كان فى مطالبتها خلال الجلسة العامة للبرلمان التى حضرتها وزيرة الثقافة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة.

وأشارت النائبة إلى أن إمبابة بما لها من بصمات مهمة تستحق أن يكون لديها مدينة ثقافية متكاملة، وأن ما ينادى به الرئيس عبد الفتاح السيسى من بناء الإنسان، لن يكتمل إلا بالاهتمام بالنشاط الثقافى لدى الشعب المصرى.