شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسلم مصر «إخوانياً» هارباً من العدالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

من المتوقع أن تتسلم القاهرة خلال الساعات القادمة من الكويت «الإخواني» الهارب المدعو «إسلام. ع»، وهو أحد كوادر حركة «حسم» الإرهابية، الذراع العسكرية للجماعة، الذي أوقفته السلطات الأمنية في مطار الكويت مساء أمس الأول بعد عملية رصد ومراقبة، إذ كان قادماً من تركيا، مؤكدة أنه على علاقة بخلية الإخوان التي ضبطت في منتصف يوليو الماضي، بحسب ما أوردت صحيفة الراي الكويتية. وكشفت جهات أمنية مصرية لـ«الخليج 365» أن المتهم وضع على قوائم ترقب الوصول لدى السلطات، لافتة إلى أنه غادر مصر منذ سنوات، ومطلوب في قضايا تتعلق بالتحريض على العنف والتظاهر والانتماء لجماعة محظورة. وقالت إن جهات أمنية مصرية أبلغت جهات التحقيق الكويتية بمعلومات جديدة عن المتهم تفيد بأنه كان يعمل على دعم العناصر الإخوانية، خصوصا تمويلها لتنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الشرطة والجيش والمنشآت العامة.

وأعلنت المصادر أن الإنتربول المصري وزع «نشرات حمراء» على مجموعة من الدول يطلب فيها ترحيل أو القبض على مجموعة من القيادات التابعة لجماعة الإخوان، مطلوبين في قضايا إرهابية. وأوضحت المصادر أن الترحيل جاء بناء على الاتفاقيات الأمنية والقضائية الموقعة بين الكويت ومصر، وتشمل تبادل المعلومات، والتنسيق في القضايا واستكمالها بين البلدين.