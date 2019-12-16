البطريرك غريغوريوس الثالث لحام للبنانيين: لبنان بلد المحبة فعودوا للحب

أطلق بطريرك انطاكية وسائر المشرق والاسكندرية وأورشليم للروم الكاثوليك سابقا غريغوريوس الثالث لحام، "نداء العودة الى الحب"، مشيراً الى انه "كان يشاهد الاخبار وقلبه حزين، والدمعة في عينه، والصلاة على شفتيه، أمام هذه المشاهد المأساوية في شاشات المحطات التلفزيونية اللبنانية"، واصفاً اياه بـ"المشهد الاليم".
ونادى "الشباب، قوات الأمن، والجيش، برمي السلاح والقنابل والاقنعة والحجارة والعودة الى الحب"، مشدداً على ان "لبنان بلد المحبة"، داعياً الى "شبك ايادي الشبان والشابات والرجال والنساء وقوى الامن لإنشاد نشيد الوطن الحبيب".
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