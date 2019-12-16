السيد للحسن: كل الأجهزة بوزارتك لا تستطيع تحديد الجهة التي يأتي منها المندسون؟

ردّ النائب جميل السيّد على تصريح وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ريّا الحسن، مشيراً إلى أن "ريّا الحسن حتى الساعة لم نستطع تحديد الجهة التي يأتي منها المتظاهرون المندسون"، سائلاً: "كل هالأجهزة يللي بوزارتك، وملايين الدولارات يللي بياخدوها للمخبرين، والكاميرات المزروعة بكل قرنة ببيروت، ومش قادرين يعرفوا؟ لكن جبْلة باطون بجرود عكار أو صبِّة سطح بجرود الهرمل، بالتكِّة بيعرفوا".
وكانت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن قد أعلنت أننا لم نحدد بعد بدقة من اين يأتي مفتعلو الشغب، داعية المتظاهرين الى إخلاء ساحة الشهداء كي لا يتعرضوا للأذى.
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