احراق بعض الخيم التي تعود إلى المتظاهرين في ساحة الشهداء

عمد بعض الأشخاص إلى إحراق بعض الخيم التي تعود إلى المتظاهرين في ساحة الشهداء في وسط بيروت، في حين تعمل عناصر من الدفاع المدني على اخماد النيران.
وقد حذر متظاهرون من الإقتراب من النيران بسبب وجود قارورة غاز في احدى الخيم.
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