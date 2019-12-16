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احراق بعض الخيم التي تعود إلى المتظاهرين في ساحة الشهداء

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عمد بعض الأشخاص إلى إحراق بعض الخيم التي تعود إلى ​المتظاهرين​ في ​ساحة الشهداء​ في ​وسط بيروت​، في حين تعمل عناصر من ​الدفاع المدني​ على اخماد النيران.

وقد حذر متظاهرون من الإقتراب من النيران بسبب وجود ​قارورة غاز​ في احدى الخيم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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