احراق بعض الخيم التي تعود إلى المتظاهرين في ساحة الشهداء

عمد بعض الأشخاص إلى إحراق بعض الخيم التي تعود إلى ​المتظاهرين​ في ​ساحة الشهداء​ في ​وسط بيروت​، في حين تعمل عناصر من ​الدفاع المدني​ على اخماد النيران.

وقد حذر متظاهرون من الإقتراب من النيران بسبب وجود ​قارورة غاز​ في احدى الخيم.