هدوء حذر في وسط بيروت وسط انتشار كثيف لعناصر من الجيش والأمن الداخلي

يشهد ​وسط بيروت​ حالة من الهدوء الحذر وسط انتشار كثيف لعناصر من ​الجيش اللبناني​ و​قوى الأمن الداخلي​، بعد مواجعات عنيفة كانت قد شهدتها المنطقة بين ​المتظاهرين​ والقوى الأمنية، بالإضافة إلى أخرى وقعت مع مواطنين من المناطق المحيطة.

وتعمل في هذه الأثناء باصات على نقل المتظاهرين إلى المناطق التي قدموا منها.