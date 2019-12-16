يشهد وسط بيروت حالة من الهدوء الحذر وسط انتشار كثيف لعناصر من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بعد مواجعات عنيفة كانت قد شهدتها المنطقة بين المتظاهرين والقوى الأمنية، بالإضافة إلى أخرى وقعت مع مواطنين من المناطق المحيطة.
وتعمل في هذه الأثناء باصات على نقل المتظاهرين إلى المناطق التي قدموا منها.
كانت هذه تفاصيل خبر هدوء حذر في وسط بيروت وسط انتشار كثيف لعناصر من الجيش والأمن الداخلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.