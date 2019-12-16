القوات: نتمسك بالتحالف مع الحريري لكن لن نسمي أحداً بالاستشارات

أكد حزب "القوات اللبنانية" تمسكه بالتحالف على المستوى الاستراتيجي الذي يجمعه مع "​تيار المستقبل​" ورئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، "الذي حقق انجازات عدة في طليعتها الدفاع عن مشروع السيادة والاستقلال ولبنان اولاً والتوازن الوطني، وبالتالي هذا التحالف الذي انطلق مع انتفاضة الاستقلال ما زال مستمراً وسيبقى على هذا النحو حتى قيام دولة فعلية في لبنان".

وأشار إلى أنه من جهة ثانية دأب منذ 2 أيلول الماضي في اجتماع بعبدا الاقتصادي على المناداة بتغيير الممارسة والمسار من خلال استقالة الحكومة والمطالبة بتشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلين، وقد أتت انتفاضة 17 تشرين الأول لتعزز طرح حكومة المستقلين بشكل كبير"، معلناً أنه يعتبر أن "لا شيء يعلو على تشكيل حكومة إنقاذ تشكل حاجة ماسة للبنان واللبنانيين في هذه الأيام، كما يعتبر بأنه يجب التوقف جدياً عند مطلب الناس بحكومة اختصاصيين مستقلين".

كما أعلن الحزب أنه لن تسمي أحداً في استشارات يوم الاثنين في 16 كانون الاول 2019، على أن يعطي الثقة للحكومة في حال كانت مؤلفة من اختصاصيين مستقلين يتمتعون بثقة الناس ويلبون طموحات ومطالب اللبنانيين.