وزارة خارجية حكومة الوفاق الوطني تنفي إجلاء شخصيات دبلوماسية إلى تونس

نفت ​وزارة خارجية​ ​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "ما تم تداوله بخصوص إجلاء شخصيات ليبية معروفة وبعثات دبلوماسية عبر البحر إلى تونس"، داعيةً "وسائل الإعلام التونسية والأجنبية العاملة بتونس إلى تحري المصداقية في نقل الخبر والتواصل مع ​السفارة الليبية​ بتونس ومكتبها الإعلامي للتأكد من صحة ال​أخبار​ التي يتم تناقلها دون مصدر والهدف منها بث أخبار كاذبة ومضللة عن حقيقة الوضع في ​ليبيا​".

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