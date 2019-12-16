اعتبر الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، في ​مقابلة​ تلفزيونية، ان "​الولايات المتحدة​ و​روسيا​ لم تتمكنا من سحب ​وحدات حماية الشعب الكردية​ من ​شمال شرق سوريا​"، مؤكداً "عزم تركيا على ​مكافحة الإرهاب​"، مشيراً الى أن "الإرهابيين لا يزالون موجودين في منبج، وان القبائل المحلية تطلب مساعدة من تركيا في التخلص منهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: اميركا وروسيا لم تتمكنا من إخراج القوات الكردية من شمال شرق سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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