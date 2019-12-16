شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكاديمية ناصر العسكرية يصف أردوغان بالبهلوان.. ويؤكد: "ليبيا مش سايبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف اللواء محمود خلف مستشار أكاديمة ناصر العسكرية أردوغان"بالبهلوان"، ومؤكدا أن هناك قواعد دولية تحكم شرق المتوسط ، ومعتبراً أن اردوغان يضع عينيه على ليبيا. وأشار إلى أن القوات المسلحة الليبية تحرز تقدماً كبيراً على الأرض، وهناك قطع للطرق البحرية للإمداد ومحاصرة للجماعات الإرهابية، وسوف تصل فى النهاية لأن تكون طرابلس في يد القوات المسلحة بقيادة "حفتر" وأردوغان يعلم ذلك تماماً. Advertisements

وأضاف "خلف" فى لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج " القاهرة الآن "المذاع على فضائية الحدث حول الصراع في شرق المتوسط وتطورات مذكرات التفاهم بين أنقرة وليبيا، قائلاً "المنطقة" مش سايبة" ومصر وإسرائيل واليونان وقبرص قامت بتسجيل عملية الترسيم في الأمم المتحدة .

وأردف قائلا، "ليبيا لا تحتاج للترسيم فلديها إمكانيات نفطية كبيرة لم تستخدم لكن أردوغان حاول لفت الأنظار وغطاء شرعي للتدخل في ليبيا والسراج مع وزير الخارجية التركية ورئيس أركان الجيش التركي مجتمع ضمن مثلث تركيا وقطر وليبيا.