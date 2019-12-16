شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكاديمية ناصر العسكرية يصف أردوغان بالبهلوان.. ويؤكد: "ليبيا مش سايبة" والان مع تفاصيل الخبر
وأشار إلى أن القوات المسلحة الليبية تحرز تقدماً كبيراً على الأرض، وهناك قطع للطرق البحرية للإمداد ومحاصرة للجماعات الإرهابية، وسوف تصل فى النهاية لأن تكون طرابلس في يد القوات المسلحة بقيادة "حفتر" وأردوغان يعلم ذلك تماماً.
وأضاف "خلف" فى لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج " القاهرة الآن "المذاع على فضائية الحدث حول الصراع في شرق المتوسط وتطورات مذكرات التفاهم بين أنقرة وليبيا، قائلاً "المنطقة" مش سايبة" ومصر وإسرائيل واليونان وقبرص قامت بتسجيل عملية الترسيم في الأمم المتحدة .
وأردف قائلا، "ليبيا لا تحتاج للترسيم فلديها إمكانيات نفطية كبيرة لم تستخدم لكن أردوغان حاول لفت الأنظار وغطاء شرعي للتدخل في ليبيا والسراج مع وزير الخارجية التركية ورئيس أركان الجيش التركي مجتمع ضمن مثلث تركيا وقطر وليبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أكاديمية ناصر العسكرية يصف أردوغان بالبهلوان.. ويؤكد: "ليبيا مش سايبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.