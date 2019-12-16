يؤهل الشباب لتأسيس الشركات.. "ريادة الأعمال" يختتم فعالياته بمكتبة الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد البدري:

اختتمت، مساء أمس الأحد، فعاليات مشروع ريادة الأعمال "V-preneur" الذي أقيم بمكتبة الإسكندرية، بهدف تدريب الشباب على تأسيس شركاتهم الخاصة ودعم الأفكار التنموية المواكبة لمتطلبات السوق.

جاء ذلك بحضور، هدير أشرف رئيس قطاع الأنشطة الشبابية بمكتبة الإسكندرية، الدكتور هاني عياد ممثل مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية، هبة الرافعي مدير إدارة الاتصالات الدولية بالمكتبة، بجانب عدد من الخبراء والمحللين في شركات قطاع الأعمال والشركات الناشئة.

وقالت آية السوداني، رئيس العلاقات العامة لمشروع ريادة الأعمال، إن الفعالية تعد إحدى أنشطة العمل المدني التطوعي بالشراكة مع مكتبة الإسكندرية، بهدف إقامة شركات جديدة بمدينة الإسكندرية، لافتة إلى أنه يعتمد على تدريب مجموعات من الشباب على تأسيس مشروعاتهم بالطريقة الصحيحة وفقا لمعطيات السوق وكذلك من خلال الاستفادة بنماذج المشروعات القائمة.

Advertisements

وأضافت "السوداني" أن نسبة المخاطر غالبا ما تكون مرتفعة أمام الشركات الناشئة في سوق العمل، ويتعرض عدد منها لإخفاقات إلا أن نسبة قليلة منها لا تزال ناجحة ومؤثرة، مشيرة إلى أن الأنشطة التدريبية تساعد على طرح أسباب فشل بعض الشركات الناشئة لتلافيها في المشروعات الجديدة وكذلك دراسة عوامل تماسك الشركات التي تجاوزت مرحلة الخطر بعد التأسيس.

وأشارت إلى أن التدريب يتضمن طرح نماذج أعمال قابلة للتطوير والتحقق منها بشكل فعال، موضحة أن مشروعات ريادة الأعمال تتضمن جميع الأعمال التجارية الجديدة بما في ذلك العمل الحر والشركات الجديدة التي تستهدف نموا كبيرا وفقا لدراسات اقتصادية.

​