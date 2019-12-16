محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد البدري:
اختتمت، مساء أمس الأحد، فعاليات مشروع ريادة الأعمال "V-preneur" الذي أقيم بمكتبة الإسكندرية، بهدف تدريب الشباب على تأسيس شركاتهم الخاصة ودعم الأفكار التنموية المواكبة لمتطلبات السوق.
جاء ذلك بحضور، هدير أشرف رئيس قطاع الأنشطة الشبابية بمكتبة الإسكندرية، الدكتور هاني عياد ممثل مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية، هبة الرافعي مدير إدارة الاتصالات الدولية بالمكتبة، بجانب عدد من الخبراء والمحللين في شركات قطاع الأعمال والشركات الناشئة.
وقالت آية السوداني، رئيس العلاقات العامة لمشروع ريادة الأعمال، إن الفعالية تعد إحدى أنشطة العمل المدني التطوعي بالشراكة مع مكتبة الإسكندرية، بهدف إقامة شركات جديدة بمدينة الإسكندرية، لافتة إلى أنه يعتمد على تدريب مجموعات من الشباب على تأسيس مشروعاتهم بالطريقة الصحيحة وفقا لمعطيات السوق وكذلك من خلال الاستفادة بنماذج المشروعات القائمة.
وأضافت "السوداني" أن نسبة المخاطر غالبا ما تكون مرتفعة أمام الشركات الناشئة في سوق العمل، ويتعرض عدد منها لإخفاقات إلا أن نسبة قليلة منها لا تزال ناجحة ومؤثرة، مشيرة إلى أن الأنشطة التدريبية تساعد على طرح أسباب فشل بعض الشركات الناشئة لتلافيها في المشروعات الجديدة وكذلك دراسة عوامل تماسك الشركات التي تجاوزت مرحلة الخطر بعد التأسيس.
وأشارت إلى أن التدريب يتضمن طرح نماذج أعمال قابلة للتطوير والتحقق منها بشكل فعال، موضحة أن مشروعات ريادة الأعمال تتضمن جميع الأعمال التجارية الجديدة بما في ذلك العمل الحر والشركات الجديدة التي تستهدف نموا كبيرا وفقا لدراسات اقتصادية.
كانت هذه تفاصيل خبر يؤهل الشباب لتأسيس الشركات.. "ريادة الأعمال" يختتم فعالياته بمكتبة الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.