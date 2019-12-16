قيادة الجيش تهنئ الرئيس الجزائري الجديد

هنأ رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح، عبدالمجيد تبون الذي فاز في انتخابات رئاسية، اتسمت بنسبة مقاطعة قياسية، معتبرا إياه «الاختيار الموفق» لقيادة البلاد. وجاء في رسالة تهنئة نشرها موقع وزارة الدفاع: «أود أن أتوجه إلى كافة المواطنين بأزكى آيات التقدير والعرفان والامتنان على مشاركتهم القوية في الاستحقاق الوطني المهم والاختيار الموفق بكل شفافية ونزاهة ووعي للسيد عبدالمجيد تبون رئيسا للجمهورية». أصبح تبون (74 عاما) رئيسا جديدا للجزائر خلفا لعبدالعزيز بوتفليقة الذي استقال تحت ضغط الشارع، إثر فوزه من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي جرت، الخميس، بنسبة 58.15 ٪ من الأصوات. وصف رئيس الأركان، تبون بأنه «الرجل المناسب والمحنّك والقادر على قيادة الجزائر»، متمنيا له «النجاح والتوفيق في مهامه». قال الرئيس الجزائري المنتخب في أول تصريحات علنية، إنه سيبدأ «مشاورات» لإعداد دستور جديد يطرح على الشعب في استفتاء عام. وعرض تبون على الحركة الاحتجاجية المعارضة إجراء حوار جاد قائلا، إنه سيجري إصلاحات لخفض الإنفاق على الواردات ووعد «بفتح صفحة جديدة» في الجزائر.



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