بوكو حرام تقتل 19 من الرعاة خلال مواجهات

قتل عناصر جماعة بوكو حرام الإرهابية 19 من رعاة الماشية، السبت، في شمال شرقي نيجيريا، وفق ما أفادت مصادر في ميليشيات مدنية وسكان. وطارد رعاة من الفولاني، الذين تعرضوا لعدة هجمات مسلحة استهدفت ماشيتهم، عناصر بوكو حرام وتبادلوا إطلاق النار معهم خارج قرية فوهي قرب منطقة نجالا عند الحدود مع الكاميرون.

وقال زعيم ميليشيا مناهضة للجهاديين يدعى عمر كاشالا: «قتل المتمردون 19 من رعاة الماشية خلال المعارك». وأضاف أن أعضاء ميليشياته أحضروا جثث الرعاة المقتولين إلى الشرطة.

وأكد أحد سكان المنطقة أبوبكر يوسف أن عناصر بوكو حرام أحرقوا منازل ومواد غذائية في فوهي، مشيرا إلى أنه رأى جثث الرعاة في مركز الشرطة. واستهدفت عناصر بوكو حرام بشكل متزايد المزارعين والرعاة متهمين إياهم بالتجسس وتزويد الجيش والميليشيات المحلية التي تقاتلهم بالمعلومات. واستحوذوا كذلك على الماشية، التي تحمل قيمة كبيرة في المنطقة، لتمويل عملياتهم. تنشط بوكو حرام و»داعش» في المناطق المحيطة بنجالا وبلدة جامبرو القريبة.