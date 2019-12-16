ترامب يعتزم سحب 4000 جندي من أفغانستان

واشنطن، كابول (وكالات)

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإعلان عن سحب نحو 4000 جندي أميركي من أفغانستان مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة «ان بي سي» الإخبارية أمس. وقال مسؤولون إنه بعد عملية السحب سوف يبلغ عدد الجنود المتبقين في أفغانستان ما بين 8000 و9000 جندي.

وسوف يأتي هذا الإعلان بعد انضمام المبعوث الخاص للمصالحة الأفغانية زالماي خليل زاد للمفاوضات الدبلوماسية مع حركة «طالبان»، بعدما توقفت في سبتمبر الماضي. ويشار إلى أن أميركا لديها حاليا ما بين 12 ألفاً و13 ألف جندي في أفغانستان. ولم يذكر المسؤولون موعد بدء الانسحاب ولكن ذكروا أنه سيكون تدريجيا على مدار عدد قليل من الأشهر.

أمنياً، قتلت القوات الخاصة الأفغانية 6 مسلحين من حركة «طالبان»، خلال عمليات شنتها في العاصمة كابول وثلاثة أقاليم، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

وذكر المسؤولون العسكريون أن القوات الخاصة قتلت 6 من مسلحي حركة «طالبان» ودمرت مخزناً صغيراً للأسلحة، خلال مداهمة في منطقة «تارين كوت» بإقليم «أوروزجان». وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة اعتقلت ثلاثة من مسلحي «طالبان» ودمرت مجموعة صغيرة من الأسلحة، خلال مداهمة منفصلة في منطقة «محمود راقي» بإقليم «كابيسا». واعتقلت القوات الخاصة مسلحين اثنين من «طالبان» خلال مداهمة في العاصمة كابول، حسب المسؤولين.

وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة دمرت مخزناً للأسلحة خلال مداهمة في منطقة شيندند بإقليم هيرات. وتابع المسؤولون أن القوات الخاصة اعتقلت مسلحاً من حركة «طالبان»، خلال مداهمة منفصلة بمنطقة «جوريان» بإقليم «هيرات».

وفي سياق متصل، ذكر مسؤولون أمس، أن عملية مقررة لاعتقال قائد ميليشيات سيئ السمعة في شمال أفغانستان، تحولت إلى اشتباك عنيف بين رجال مسلحين موالين للقائد وقوات الأمن الأفغانية.

وكان من المفترض أن يتم اعتقال نظام الدين قيصري وهو قائد محلي موالٍ للحكومة، متهم بالاستيلاء على أراض واستخدام القوة ضد المدنيين وتجنيد رجال مسلحين بشكل غير شرعي، بعد وقت قصير من منتصف الليل في العاصمة الإقليمية «مزار الشريف».

وبدلاً من الاستسلام للسلطات، فتح رجاله النار على الشرطة، طبقاً لما ذكره المتحدث باسم شرطة إقليم «بلخ»، عادل شاه عادل.

وقال عضو المجلس الإقليمي، ذبيح الله كاكار إن رجال قيصري استخدموا بنادق هجومية وقذائف صاروخية من منزل القائد، فيما كانت مروحيات حكومية تحلق فوق المنزل. وذكر الصحفي، بلال سارواري إن رجال قيصري أطلقوا صواريخ على مركبات مدرعة تابعة لقوات الشرطة الخاصة، التي كانت تطوق المنزل.

وأكد المتحدث باسم الشرطة، عادل أن اثنين من رجال الشرطة أصيبا نتيجة للاشتباكات مع رجال قيصري، مضيفاً أن الشرطة تجري العملية المستمرة بحذر لتفادي سقوط ضحايا من المدنيين.