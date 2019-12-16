الكويت ترحل طبيباً مصرياً ضمن خلية «الإخوان»

أحمد عاطف، شعبان بلال، عبدالله أبوضيف (القاهرة، الكويت)

كشف مسؤول أمني كويتي أن السلطات في الكويت تواصل التحقيق في قضية خلية الإخوان الإرهابية التي تم ضبطها مسبقاً على الأراضي الكويتية وثبت تورطها في أعمال عنف بمصر، لافتاً إلى توصل السلطات الكويتية إلى عناصر جديدة على علاقة بالخلية سيتم الكشف عنها مطلع العام المقبل.

وأشار المسؤول بوزارة الداخلية الكويتية لـ«الاتحاد» إلى أن هناك قائمة بقيادات وعناصر إخوانية أغلبها ينتمي لمحافظات الصعيد في مصر كشفت عنها التحقيقات المتبادلة بين دولتي مصر والكويت. وأوضح أنه يجري التنسيق لتسليمهم لمصر بعد رصدهم وتتبعهم، وفقاً للاتفاقية المبرمة بين البلدين لتسليم المطلوبين أمنياً.

وألقت السلطات الأمنية الكويتية القبض على أحد كوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب قدومه من تركيا، بعد عملية رصد ومراقبة ومتابعة انتهت بتوقيفه في المطار والتحقيق معه، وترحيله لاحقاً للقاهرة، حسبما ذكرت صحيفة «الرأي» الكويتية.

وذكرت الصحيفة أن المقبوض عليه هو إسلام «ع» طبيب أسنان يعمل في الكويت بعدما كان يعمل سابقاً في مستشفى سوهاج في مصر، وهو على علاقة بأعضاء الخلية الذين ضبطتهم الكويت، في وقت سابق، وحققت معهم ثم رحلتهم إلى مصر بموجب اتفاق أمني بين البلدين. كما ذكرت الصحيفة أن المقبوض عليه مكث في تركيا 4 أشهر قبل أن يعود من جديد إلى الكويت لإنهاء بعض الأوراق ثم السفر لاحقاً.

وأقر المقبوض عليه خلال التحقيقات التي أجرتها معه السلطات الكويتية بعلاقته بأعضاء خلية «الإخوان»، ومُشاركته في تأمين الدعم المالي لعناصر التنظيم في مصر سواء عبر التحويلات أو عبر تزويد مسافرين بالمال، فيما كشفت مصادر على صلة بالتحقيقات أن الرجل على صلة قرابة من الدرجة الأولى بأحد المتهمين في أعمال عنف بينها حرق كنائس في مصر.

وقال مصدر أمني مصري لـ«الاتحاد» إن الطبيب الإخواني الذي ألقى الأمن الكويتي القبض عليه وتم ترحيله لمصر، الأسبوع الماضي، اتضح أنه على علاقة بإحدى خلايا جماعة «حسم» الإرهابية التي كانت تستهدف حرق كنائس مصرية والتي كانت تنشط فلولها بالمدن الجديدة في مصر.

وأكد العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني المصري وعضو المجلس الأعلى لمكافحة الإهاب، أن هناك تنسيقاً مشتركاً بين مصر والكويت، لتبادل المعلومات بشأن العناصر الإجرامية بعد المعلومات التي كشفتها التحقيقات مع خلية الكويت.

وأضاف عكاشة لـ«الاتحاد» أن تتبع العناصر الإرهابية مستمر وهناك الكثير من العناصر الإرهابية تم الكشف عنها ويجري رصدها، بمجرد وصولها إلى أي دول موقعة على اتفاقيات تبادل المعلومات والتنسيق الأمني وتسليم المجرمين.

وكانت الأجهزة الأمنية في الكويت، قد أعلنت في يوليو الماضي، القبض على خلية إرهابية من 8 عناصر تتبع جماعة الإخوان الإرهابية في مصر واتخذت من الكويت مقراً لها بعد صدور أحكام بالسجن على آفرادها من القضاء المصري.

واعتبر اللواء فؤاد علام عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، خلال حديث لـ«الاتحاد» أن تسليم العنصر الإخواني إلى مصر من قبل السلطات الكويتية بعد القبض عليه أثناء سفره من تركيا إلى الكويت، هو تأكيد على تورطه في أعمال إرهابية ومخالفات قانونية داخل الأراضي المصرية، لافتاً إلى علمه بوجود معلومات في مصر من خلال التحقيق مع عناصر خلية الكويت، كشفت عن خلايا عنقودية من عناصر الإخوان تتخذ من الكويت ملاذاً لها وممراً لأعمال إرهابية، سواء كانت هذه الأنشطة تضر بالدولة المصرية، أو قاصرة على دولة الكويت.