745 مليون دولار منحة أميركية للأردن

عمان (أ ف ب) وقعت حكومتا الأردن والولايات المتحدة، الأحد، اتفاقية منحة بقيمة 745 مليون دولار كجزء من المساعدات الأميركية المقررة لعام 2019 لدعم الموازنة العامة للمملكة. ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير التخطيط وسام الربضي فيما وقعها عن الجانب الأميركي مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو أس أيد) في الأردن جيم بارنهارت.

وقال الربضي خلال حفل التوقيع في مبنى رئاسة الوزراء إن «منحة الدعم النقدي المباشر لخزينة الدولة بقيمة 745 مليون دولار تأتي ضمن برنامج المساعدات للعام 2019 وسيتم استغلالها في مشاريع تنموية ما سيساهم في الحد من عجز الموازنة». وأوضح أنه «بذلك يكون إجمالي المساعدات الاقتصادية الأميركية لعام 2019 نحو مليار و150 مليون دولار»، مشيراً إلى أنه «سيتم تحويل هذا المبلغ (لخزينة الدولة) قبل نهاية العام الحالي».

من جهته، أكد بارنهارت أن «الاتفاقية شهادة على هذه العلاقة الدائمة وإيمان الولايات المتحدة بالتزام رئيس الوزراء عمر الرزاز بالإصلاح وقدرة الحكومة على الوفاء بهذا الالتزام».

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