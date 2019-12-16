تونس.. اتحاد الشغل يندد بـ«حملة تستهدف النساء الديمقراطيات»

تونس (الاتحاد) ندد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أمس الأحد، بما وصفه «الحملات التشويهية المدعومة بصفحات التواصل الاجتماعي المأجورة»، معرباً عن مساندته للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في مواجهة «الحملة القذرة التي تشنها بعض الأطراف المعادية للعمل الحقوقي والنسوي». وأشار البيان إلى أن هذه الحملة تأتي في ظل استمرار الهجمة الشرسة التي تستهدف مختلف مكوّنات المجتمع المدني الديمقراطية، وبالتوازي مع حملات التشويه والتخوين للاتحاد، تعدّ ضرباً للحريات وانتهاكاً للدستور واستهدافاً واضحاً لمكتسبات النساء وحقوقهن.

وعبّر الاتحاد عن مساندته للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ولرئيستها «التي تشنّ ضدّها أبشع أنواع التشويه، بغاية السعي إلى عزل القوى المدنية والديمقراطية التاريخية وثنيها عن الدفاع عن تونس الحرية والعدالة والمساواة». وأكد البيان استعداد كافّة النقابيات والنقابيين للتصدّي لهذه الحملات ومواصلة التنسيق المتضامن مع القوى الديمقراطية وجمعيّات المجتمع المدني من أجل حماية الدستور وتكريس قيم الجمهورية ومبادئ الدولة المدنية والاجتماعية.

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