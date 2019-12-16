إفشال تهريب قطع أثرية في لحج

عدن (الاتحاد) تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة لحج (جنوب) من ضبط كميات كبيرة من القطع الأثرية أثناء محاولة تهريبها باتجاه مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية. وأفادت مصادر أمنية أن حاجز تفتيش تابعاً لقوات اللواء الرابع حزم في منطقة البيضاء بمديرية طور الباحة غرب لحج تمكن من ضبط 60 قطعة أثرية أثناء محاولة تهريبها باتجاه مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في محافظة تعز المجاورة، موضحة أن تلك القطع جرى نهبها من المتحف الوطني في العاصمة عدن أثناء فترة سيطرة ميليشيات الحوثي 2015.

وقال قائد نقطة البيضاء الضابط معتز سعيد الصبيحي إنهم بعد تفتيش دقيق لإحدى حافلات النقل العامة المتجهة إلى تعز تم العثور على قطع أثرية بينها سيوف تاريخية وخناجر قديمة كانت مخبأة بشكل محكم، مضيفاً أن سائق الحافلة كان قادماً من عدن ومتجهاً إلى مناطق سيطرة الحوثيين وعرض مبلغاً مالياً ضخماً لأفراد النقطة مقابل السماح له بالمرور.

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