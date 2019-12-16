اغتيال زعيم قبلي في شبام حضرموت

عدن (الاتحاد) قتل زعيم قبلي بارز في وادي حضرموت إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون عقب خروجه من أحد المساجد بمديرية شبام التاريخية. وأفاد مصدر محلي أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الشخصية القبلية البارزة في منطقة قارة آل عبدالعزيز عقب خروجه من مسجد في مدينة شبام ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، موضحاً أن الهجوم أسفر عن مقتل الشخصية القبلية وأحد مرافقيه أثناء محاولة نقلهما إلى مستشفى المدينة.

وتشهد مناطق وادي حضرموت خلال الفترة الماضية عدداً من عمليات الاغتيال التي طالت قيادات محلية وأمنية وقبلية، وسط مطالبات شعبية بسرعة إطلاق حملات أمنية لتعقب العناصر الإرهابية المتورطة بتنفيذ تلك العمليات الإجرامية.

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