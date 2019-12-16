عبدالمهدي يستنكر إدراج «عراقيين» على قوائم عقوبات أميركية

بغداد (د ب أ) أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبدالمهدي، أمس، عن رفضه واستنكاره لإدراج أسماء قادة وشخصيات عراقية معروفة على قوائم عقوبات بدول أخرى.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، قبل أيام، فرض عقوبات ضد ثلاثة من قادة ميليشيات عراقية، على خلفية فتح النار على محتجين بالعراق. كما شملت العقوبات الأميركية رجل أعمال عراقي بزعم تورطه في أعمال فساد.

وقال عبدالمهدي، في بيان صحفي: «رفضنا واستنكرنا إدراج أسماء قادة وشخصيات عراقية، شاركت في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، على قوائم عقوبات وممنوعات من قبل دول لنا معها علاقات واتفاقات».

وأكد على رفض واستنكار «إهانة أعلام وصور زعماء لبلدان لنا معها علاقات واتفاقات من قبل متظاهرين عراقيين، أو إهانة متظاهرين آخرين لأسماء وصور شخصيات عراقية معروفة».

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