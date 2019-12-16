«داعش» يقتل اثنين من «السنة» بالموصل

الموصل (د ب أ) أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، أمس، بمقتل اثنين من الحشد العشائري السني في هجوم شنته عناصر من تنظيم «داعش» جنوب الموصل.

وقال النقيب أحمد العبيدي: «إن اثنين من عناصر الحشد العشائري السني قتلا، أمس، في هجوم شنه عناصر التنظيم الإرهابي على نقطة تفتيش في قرية مهانا جنوب الموصل، وتم تسليم جثتيهما للطب العدلي الشرعي بالموصل».

ومن جانبه، أفاد مصدر في الطب العدلي الشرعي في الموصل، بأن قوات الشرطة سلمت جثتين تعودان لشابين أصيبا باعيرة نارية في منطقة الرأس والصدر.

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