اكتشاف 15 مقبرة جماعية في الأنبار

الأنبار (د ب أ) أعلنت السلطات العراقية، أمس، عن تحديد أماكن 15 مقبرة جماعية جديدة في عموم محافظة الأنبار غربي بغداد. وذكر مسؤول في مؤسسة الشهداء بمحافظة الأنبار أن هناك «15 مقبرة جماعية جديدة لمغدورين قتلوا إبان سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي على مناطق مختلفة من مدن محافظة الأنبار تم اكتشافها من قبل الجهات المعنية، ولم يتم تنقيبها حتى الآن، في انتظار الإجراءات القانونية لقيام فريق التنقيب بالعمل على انتشال جثث المغدورين».

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