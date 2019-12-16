الجامعة العربية تدعو لضبط النفس

القاهرة (وكالات) أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها إزاء أنباء الاشتباكات المتزايدة التي وقعت في لبنان مؤخراً، وخصوصاً الصدامات التي حدثت خلال اليومين الماضيين بين المتظاهرين وقوى الأمن، وكذلك الاعتداءات التي وقعت على المتظاهرين وقوى الأمن في بيروت.

وأهابت الجامعة العربية في بيان أصدرته، أمس، بالأطراف اللبنانية وقوى الأمن والجيش اللبناني كافة بضرورة الالتزام بضبط النفس والابتعاد عن أي مظاهر للعنف حفاظاً على الاستقرار، والحيلولة دون الانزلاق نحو ما يهدد المصلحة الوطنية العليا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.

وأشارت إلى أن الإسراع بتشكيل الحكومة من شأنه الإسهام في تخفيف حدة التوتر.

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