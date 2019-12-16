الجيش الليبي يستهدف الميليشيات في معسكر النقلية

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

تواصل وحدات الجيش الليبي تقدمها في ضواحي طرابلس واستهداف الميليشيات في مناطق عدة، منها معسكر النقلية وطريق المطار ومعسكر اليرموك. وقال الإعلام الحربي، إن قوات الجيش الليبي تمكنت من استهداف آليات ومدرعات مسلحة تتبع الميليشيات في عدد من محاور القتال بضواحي طرابلس أبرزها معسكر النقلية.

وبثت شعبة الإعلام الحربي مشاهد استهداف الجيش لمواقع خصصت من قبل مجموعات «الوفاق» المسلحة لتخزين الآليات داخل معسكر النقلية جنوب طرابلس والوقود بمدفعية الهاون، موضحة أن سرية مدفعية الهاون باللواء 73 مُشاة استهدفت بشكل مُباشر تلك المواقع داخل معسكر النقلية وأخرى في محيطه.

ونشرت وسائل إعلام ليبية نص مذكرة التفاهم التي وقعها فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول التعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وأنقرة، وهو التعاون الذي أثار جدلاً كبيراً وسخطاً محلياً وإقليماً ودولياً. وتضمنت مجالات الأمن والتعاون العسكري التي نصت عليها المذكرة إنشاء قوة الاستجابة السريعة ضمن مسؤوليات الأمن والجيش في ليبيا لنقل الخبرات والتدريب والاستشارات والدعم المادي والمعدات من قبل تركيا، وإنشاء مكتب مشترك للتعاون الأمني والدفاعي في تركيا وليبيا مع عدد كافٍ من الخبراء والموظفين عند الطلب.

ونص الاتفاق الموقع بين السراج وأردوغان على توفير التدريب، والمعلومات الفنية، والدعم، والتطوير، والصيانة، والإصلاح، والتعافي، والتخلص، ودعم الموانئ والمشورة، وتخصيص المركبات البرية والبحرية والجوية والمعدات والأسلحة والمباني، وتقديم خدمات التدريب والاستشارات فيما يتعلق بالتخطيط العسكري المشترك وأنشطة نقل الخبرات والتدريب والتعليم وأنظمة الأسلحة واستخدام المعدات التي تغطي مجالات نشاط القوات البرية والبحرية والجوية ضمن هيئة قواتها المسلحة داخل حدود الطرفين.

يقول عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب، إن بنود هذه الاتفاقية تشبه إلى حد كبير بنود اتفاق على إقامة قاعدة عسكرية تركية، يسمح بموجبها بأن تتواجد القوات التركية بقوة وأن ينتشر الجنود الأتراك في هذه القاعدة على الأراضي الليبية، وبذلك لن يكون لليبيين أي سيادة على أرضهم. وأكد النائب الليبي، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن الملفت في الآمر أن هذا الوجود العسكري أو التدخل التركي في ليبيا الذي يسعون من أجله وفق هذه البنود غير محدد بوقت معين، بعكس جميع الاتفاقيات بين الدول المستقلة ذات السيادة.

بدوره، أوضح عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي لـ«الاتحاد» أن الاتفاق الموقع بين السراج وأردوغان واضح ويبرر إقامة قاعدة عسكرية تركية في ليبيا، متهماً جماعة «الإخوان» بالوقوف وراء هذه الاتفاقات.

وأكد عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي أن الاتفاق غير شرعي، مشيراً إلى أن ليبيا بصدد إعادة بناء الدولة وإعادة هيبتها وتفعيل القانون وتشريعاته. ولفت السعيدي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن الجميع يعرف أن تركيا الراعي الرسمي للإرهاب في العالم.