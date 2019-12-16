البحرين تدعم جهود مصر في حماية الأمن القومي العربي

المنامة (وكالات) أكدت مملكة البحرين، أمس، دعمها لجهود مصر في حماية الأمن القومي العربي ومساعيها لاستتباب الأمن والسلم في ليبيا.

وجاء في بيان بثته وكالة أنباء البحرين «بنا»: «تجدد مملكة البحرين موقفها الثابت الداعم لجمهورية مصر العربية الشقيقة وأمنها واستقرارها ومساندتها التامة للجهود الدؤوبة والمتواصلة التي يقوم بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري الشقيق، وحماية الأمن القومي العربي وتعزيز الاستقرار في المنطقة».

وجاء في البيان: «تشدد مملكة البحرين على دعمها لمساعي جمهورية مصر العربية الحثيثة لاستتباب الأمن والسلم في دولة ليبيا الشقيقة، وتأييدها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها ويكفل سلامة ووحدة أراضيها، ويسهم في تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في التنمية والتقدم، والقضاء على مختلف أشكال العنف والتطرف والإرهاب».

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