كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناشطون: "الحريري" من المنظومة الحالية ونرفض ترشيحه لرئاسة الحكومة اللبنانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب ناشطون لبنانيون، مساء الأحد، عن رفضهم ترشيح سعد الحريري لرئاسة الحكومة اللبنانية، لأنه جزء من المنظومة السياسية الحالية، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

وتوافد أعداد كبيرة من مناصري حركة أمل وحزب الله إلى ساحة الشهداء وسط بيروت.

وأفادت وسائل إعلامية، بأنه تم حرق خيام للمتظاهرين وسط بيروت.