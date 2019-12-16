كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوي انفجارات قرب الكلية الجوية في مصراتة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واستهدفت غارات جوية للجيش الوطني الليبي، مساء الأحد، مواقع الميليشيات شرق الكلية الجوية، في مدينة مصراته غربي ليبيا.

وأكد الجيش الوطني الليبي، أن الغارات على مصراته حقق كل أهدافها.

وأعلنت مدينة مصراتة النفير العام ، ووضع كل ثقلها وإمكانياتها تحت تصرف الدولة، وتشكيل غرفة طوارئ.

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