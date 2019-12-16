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مواجهات بين متظاهرين والقوى الأمنية وسط بيروت

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اندلعت مواجهات عنيفة بين متظاهرين لبنانيين، مساء اليوم الأحد، والقوى الأمنية عند أحد مداخل البرلمان اللبناني وسط بيروت.

وأصيب عدد من المتظاهرين خلال مواجهات مع قوات الأمن وسط بيروت.

وأطلقت القوى الأمنية، الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين عند مداخل البرلمان، ودفعت القوى الأمنية اللبنانية بتعزيزات جديدة إلى وسط العاصمة بيروت.

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وشهدت ساحات الاعتصام في بيروت، مساء السبت، مواجهات عنيفة بين القوى الأمنية والمتظاهرين، قرب البرلمان وسط العاصمة بيروت، أدى إلى وقوع إصابات.

وهذا الأمر أرجعه مراقبون إلى اندساس عناصر من حزب الله بين صفوف المحتجين؛ لخلق صدام مع الأمن.

كما أقدم مجهولون فجر الأحد على الاعتداء على مكتب هيئة "التيار الوطني الحر" والمكتب الرئيسي لـ"تيار المستقبل" في عكار وإضرام النار فيهما، وفروا إلى جهة مجهولة.

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