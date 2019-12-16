كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات بين متظاهرين والقوى الأمنية وسط بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأصيب عدد من المتظاهرين خلال مواجهات مع قوات الأمن وسط بيروت.
وأطلقت القوى الأمنية، الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين عند مداخل البرلمان، ودفعت القوى الأمنية اللبنانية بتعزيزات جديدة إلى وسط العاصمة بيروت.
وشهدت ساحات الاعتصام في بيروت، مساء السبت، مواجهات عنيفة بين القوى الأمنية والمتظاهرين، قرب البرلمان وسط العاصمة بيروت، أدى إلى وقوع إصابات.
وهذا الأمر أرجعه مراقبون إلى اندساس عناصر من حزب الله بين صفوف المحتجين؛ لخلق صدام مع الأمن.
كما أقدم مجهولون فجر الأحد على الاعتداء على مكتب هيئة "التيار الوطني الحر" والمكتب الرئيسي لـ"تيار المستقبل" في عكار وإضرام النار فيهما، وفروا إلى جهة مجهولة.