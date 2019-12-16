كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات بين متظاهرين والقوى الأمنية وسط بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلعت مواجهات عنيفة بين متظاهرين لبنانيين، مساء اليوم الأحد، والقوى الأمنية عند أحد مداخل البرلمان اللبناني وسط بيروت.

وأصيب عدد من المتظاهرين خلال مواجهات مع قوات الأمن وسط بيروت.

وأطلقت القوى الأمنية، الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين عند مداخل البرلمان، ودفعت القوى الأمنية اللبنانية بتعزيزات جديدة إلى وسط العاصمة بيروت.

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