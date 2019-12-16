كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: الأرجنتين ستسمح لرئيس بوليفيا السابق الإدلاء بتصريحات سياسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مسؤول كبير، اليوم الأحد، بأن الأرجنتين ستسمح لرئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس، الذي وصل إليها يوم الخميس وحصل على حق اللجوء، بالإدلاء بتصريحات سياسية خلال إقامته.

ويتناقض تصريح رئيس الحكومة الأرجنتينية سنتياجو كافيرو مع قول وزير الخارجية الأرجنتيني قيليب سولا يوم الخميس إنه طلب من موراليس الامتناع عن الإدلاء بتصريحات سياسية.

Advertisements

وكان الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الذي تم تنصيبه يوم الثلاثاء قد قال قبل تقلده المنصب إنه يرحب بموراليس، وهو سياسي يساري، في بلاده.

وغادر موراليس بوليفيا بعد انتخابات أجريت في أكتوبر تشرين الأول وتسببت في أزمة سياسية.

وقال كافيرو لصحيفة لا ناسيون ”اللاجئ له نفس حقوق المواطن الأرجنتيني فيما يتعلق بحرية التعبير. لن نقيد حرياته“.