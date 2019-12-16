هل على قيد الحياة أم ميتا؟.. مغربية تناشد وزارة الخارجية بهدف معرفة مكان زوجها بليبيا-فيديو

فيديو: يونس ميموني
ناشدت حياة، وهي أم لثلاثة أطفال، وزارة الخارجية من أجل تحديد مكان زوجها، الذي غادر المغرب نحو ليبيا، قبل 8 سنوات.
وقالت حياة، في حديثها مع “اليوم 24″، إن أطفالها الثلاثة، يلحون على معرفة مكان والدهم، متسائلين:” هل لازال على قيد الحياو أم ميتا؟”.
وأوردت حياة، أن زوجها هاجر إلى ليبيا، قبل 8 سنوات، مشيرة إلى أنه “في البداية كان دائم التواصل معهل، إلا أنه في السنوات الأخيرة، انقطعت أخبره بشكل مفاجئ”.
وقالت المتحدثة ذاتها، لا نعرف إن كان على قيد الحياة، لاسيما مع الظروف المتوترة التي تمر منها ليبيا.
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