قبل “الكلاسيكو”.. بنزيمة يُنقذ الريال من الهزيمة أمام فالنسيا

أنقذ الفرنسي كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد من هزيمته الثانية في الدوري الإسباني هذا الموسم، بتوقيعه هدف التعادل في شباك مضيفه فالنسيا مساء اليوم الأحد، لحساب مباريات الأسبوع السابع عشر.

وانتهت مجريات الجولة الأولى من المباراة التي احتضنها ملعب “ميستايا” وأدارها الحكم خوسي ماريا سانشيز، بالتعادل دون أهداف.

وتمكن صاحب الأرض في الشوط الثاني، وبالضبط عند الدقيقة 78 من إحراز هدف التقدم عن طريق اللاعب كارلوس سولر باراغان.

Advertisements

وبينما كانت المباراة تسير نحو نهايتها بفوز “الخفافيش” نجح بنزيمة في الوقت البديل من إدراك التعادل لـ”الميرينغي”، مهديا فريقه تعادلا ثمينا قبل مواجهة “الكلاسيكو” الأربعاء القادم، مع غريمه برشلونة.

وجعل هذا التعادل، الفريق الملكي يرفع رصيده للنقطة 35 في المركز الثاني متخلفا بفارق الأهداف عن البارصا، في حين قفز فالنسيا إلى الرتبة السابعة بـ27 نقطة، مناصفة مع أتليتيك بيلباو.

.