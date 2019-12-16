شكرا لقرائتكم الجيش الليبي: اكتشاف مواقع في مصراتة لتخزين معدات تركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الجيش الليبي، ليلة الأحد إلى الاثنين، عن اكتشاف مواقع في مصراتة لتخزين معدات تركية.

ونقلت قناة "تي آر تي" التركية في وقت سابق على تويتر عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله: "سنتخذ الخطوات اللازمة إذا تلقينا دعوة لإرسال جنود إلى ليبيا". وأعلن أنه سيقدم كل دعم إلى حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي، معتبرا أن الاتفاقيات المبرمة مع حكومة الوفاق تمت وفق أُطر القانون الدولي.