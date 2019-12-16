الصليب الأحمر: 5 سيارات من فرقنا تستجيب وتسعف مصابين في وسط بيروت

اعلن ​الصليب الاحمر اللبناني​، ان "5 فرق من الصليب الاحمر تستجيب وتسعف المصابين في ​وسط بيروت​ بعد اندلاع اشتباكات بين ​المتظاهرين​ وقول ​الامن الداخلي​".

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