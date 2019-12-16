قوى الأمن الداخلي تنشر فيديو يظهر الإعتداء على عناصر مكافحة الشغب

نشرت قوى الأمن الداخلي، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو يظهر الإعتداء بالمفرقعات النارية على عناصر مكافحة الشغب وهي تحافظ على ضبط النفس.
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