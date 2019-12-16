قوى الأمن الداخلي تنشر فيديو يظهر الإعتداء على عناصر مكافحة الشغب

نشرت ​قوى الأمن الداخلي​، عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، ​فيديو​ يظهر الإعتداء ب​المفرقعات النارية​ على عناصر ​مكافحة الشغب​ وهي تحافظ على ضبط النفس.

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